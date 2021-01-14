Москва, , 17:01 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса в общественном мнении в мире сложился консенсус о необходимости активного вмешательства государства в экономику. Об этом 14 января заявил профессор государственной политики Томаса Кэбота, профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф на Гайдаровском форуме.

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«Сейчас никакой полемики нет. И сторонники Тетчер сейчас бы так же искали возможность как можно быстрее предоставить вакцины, начать вакцинацию. Сейчас действительно не стоит вопрос, нужно ли вмешательства государства (в экономику) или нет. Все согласны, что нужно», — заявил Рогофф.