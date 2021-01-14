Москва, , 16:59 — REGNUM Курс евро на торгах в четверг, 14 января, опустился до 89 рублей впервые с 17 декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:30 мск курс евро снижался на 60 копеек и достигал 89 рублей. На текущий момент европейская валюта торгуется на уровне 89,17 рубля, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем доллар подешевел на 19 копеек — до 73,55 рубля.

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