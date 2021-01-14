Москва, , 16:41 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 1 января 2021 года составил $597,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 25 декабря международные резервы страны составляли $592,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $5 млрд, или на 0,8%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, а также поступления валютных средств от кредитных организаций-резидентов по сделкам «валютный своп».

В первую неделю нового года объём международных резервов практически не изменился и по состоянию на 8 января составил $597,4 млрд.