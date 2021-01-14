Ново-Огарево, Московская область, , 16:32 — REGNUM Трудно было предположить сценарий с пандемией, однако бизнес Удмуртии достойно выдержал этот вызов, в том числе и с поддержкой федерального центра. Об этом заяви глава республики Александр Бречалов в ходе видеовстречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Совокупно, если учесть 16 млрд рублей из федерального бюджета, 1 млрд — из регионального бюджета, бизнес Удмуртии получил финансовую поддержку в 17 млрд рублей», — сказал глава региона.

По его словам, 24 тыс. предприятий получили средства поддержки в той или иной форме. При этом в 2020 году число субъектов предприятий малого и среднего бизнеса в республике выросло на 7 тыс. человек.

«Цифры по экспорту: объём несырьевого, неэнергетического экспорта за 10 месяцев 2020 года достиг 402 млн долларов, что на 7% превышает показатель 2019 года. Но более важные для нас цифры — это экспорт без учёта неклассифицированных товаров и автотехники. Этот показатель за 10 месяцев 2020 года также вырос почти на 3% и превысил 120 млн долларов», — констатировал Бречалов. Он добавил, что 2021 году этот показатель планируется увеличить на 20% — до 230 млн долларов.

Продукцию предприятий республики поставляют в США, Германию, Швейцарию, Австрию, страны СНГ и в Китай. В частности, агрохолдинг «КОМОС» экспортирует молоко и мороженое в КНР, мясо — в Монголию. Планируется наладить экспорт куриного яйца в Саудовскую Аравию. Одно из сельхозпредприятий Каракулинского района направило 2,5 тонны мёда в Швейцарию.

На цифровых платформах и через e-commerce 61 представитель микро‑ и малого бизнеса получил поддержку.

«По результатам 2020 года Удмуртия вошла в топ-3 рейтинга eBay по экспортной активности после Москвы и Санкт-Петербурга», — также сказал глава Удмуртии.

В сотрудничестве с бизнес-сообществом запущен маркетплейс udm. market, где уже представлены 136 региональный компаний.

«Поскольку Удмуртия — это всё-таки оборонный край, оборонный регион, важно, что помимо малого и среднего бизнеса наши оборонные предприятия осваивают всё больше гражданской продукции, в том числе её экспортируют», — подчеркнул Бречалов.

Предприятие «Аксион», где был выпущен первый автомат Калашникова, поставляет медицинскую и бытовую технику в 17 стран. В 2020 году экспорт медтехники вырос на 40% от уровня предыдущего года, бытовой техники — на 68%. Доля гражданской продукции в портфеле всех оборонно-промышленных предприятий республики выросла с 20% до 25%.

«Хотел бы поблагодарить Вас, Михаила Владимировича Мишустина и всю команду за очень своевременную, актуальную и значимую поддержку бизнеса Удмуртии», — сказал глава Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, также Бречалов говорил с президентом о ситуации с распространением коронавируса в республике. Путин попросил главу Удмуртии находится в постоянном контакте с главами соседних регионов по вопросу коечного фонда, «чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».

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