Ставрополь, , 16:26 — REGNUM Ситуацию с посевами в Ставропольском крае в настоящее время можно назвать критической. Из-за недостаточного количества осадков потеряна почти половина из них, а большая часть остальных находится в неудовлетворительном состоянии. Такую оценку дал губернатор края Владимир Владимиров в ходе ежегодной пресс-конференции 13 января.

«Ситуацию оцениваю пока что как критическую. Сегодня всего лишь 50% всходов, из них меньше 20% в удовлетворительном состоянии», — приводит ТАСС слова главы Ставрополья.

Выходом из создавшейся ситуации Владимиров видит страхование посевов, что позволит хотя бы компенсировать убытки. По его словам, планируется застраховать 1 млн га из 2,2 млн га площади зерновых. Второе, что необходимо сделать, — это активизировать мелиоративные работы, считает губернатор, а также внедрять новые культуры.