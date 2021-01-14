Москва, , 16:24 — REGNUM Россия может стать производителем и экспортером водорода, который будет использоваться в виде экологически чистого источника энергии. Об этом 14 января заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в России ведется активная работа по развитию производства водородного топлива. Также большое внимание уделяется новым технологиям в этой отрасли.

«Я хотел бы сказать, что мы сейчас активно занялись этим вопросом. Я не скажу, что это работа с нуля. Компании этим занимались и занимаются. Важно скоординировать эту деятельность. С учётом того, что есть потребность в использовании этих технологий и водорода. Россия может занять существенную нишу и в качестве экспортёра технологий и производства самого водорода», — сказал Новак.

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