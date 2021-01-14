Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM Муниципальные образования Ростовской области в 2020 году получили 56 единиц коммунальной техники, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 января.

На обновление парка спецмашин в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» было перечислено 219,6 млн рублей. Средства выделены как из региональной казны, так и муниципальных бюджетов.

Погрузчики, экскаваторы, дорожные универсальные машины и другая техника были переданы 25 муниципальным образованиям Дона.