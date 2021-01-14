Москва, , 16:10 — REGNUM Повышение температуры на планете является вызовом для современного уклада жизни всего человечества. Об этом 14 января заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, парниковый эффект, который по мнению ученых приводит к повышению температуры на планете, был на земле всегда. Изучив анализ изменения температуры за последние 500 млн лет, вице-премьер РФ пришел к выводу, что еще 50 млн лет назад средняя температура на Земле была на 10−14 градусов выше, чем сейчас.

«Средняя температура в перспективе может вырасти на несколько градусов и это для жизни человечества на Земле большой вызов. Это подтопление прибрежных зон, изменение экономических укладов. Видимо, по этой причине и принимаются решения сохранить уровень существующей температуры, чтобы сохранить тот уклад человечества, который есть. Поэтому парниковый эффект, видимо, действительно есть, и с ним нужно бороться», — заявил Новак.

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