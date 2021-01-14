Москва, , 16:00 — REGNUM Днем 14 января курс рубля продолжает укрепление, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Рубль ведет себя так, как будто в российской экономике открылось второе дыхание, коронавирус побежден, нефть по $100, а спрос на сырье отечественного происхождения ажиотажный, и бюджет полон денег.

Но это не так, и на фоне локальной коррекции в нефти Brent и внутридневном укреплении доллара на мировом валютном рынке рост рубля выглядит странно.

Ко всему прочему, рынок уже предупредили о покупках валюты, и довольно масштабных.

Это может в долгосрочной перспективе вести доллар в сторону 76−77 руб. и как минимум насторожить инвесторов уже сейчас. Но это почему-то не работает, оптимизм выше реальности.

Доллар днем торгуется по 73,28 руб. и может до конца сессии двигаться в рамках 73,10−73,75 руб.

Евро стоит 89,08 руб., способен отойти к 88,90 руб., но при сокращении рыночных эмоций быстро вернется в проторгованный коридор 90−92 руб.», — считает эксперт.

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