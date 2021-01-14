Ашхабад, , 15:58 — REGNUM Строительство газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) «заметно активизировалось». Об этом сообщили в пресс-службе туркменского министерства иностранных дел.

Строительство газопровода обсудили 13 января 2021 года во время политических консультаций между заместителями глав МИД Туркмении и Индии Вепы Хаджиева и Викаса Сварупа.

Собеседники отметили необходимость активизации диалога в рамках Совместной межправительственной туркмено-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

Хаджиева пригласил индийскую сторону присоединиться к инвестиционному фонду, который будет создан в Туркмении для развития частного сектора. Стороны выразили надежду на развитие двустороннего сотрудничества.

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