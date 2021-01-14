Дублин, , 16:18 — REGNUM В ЕС промышленное производство выросло на 2,3% в ноябре прошлого года в месячном исчислении, но снизилось на 0,4% в исчислении годовом. Об этом свидетельствуют данные Евростата, обнародованные 13 января 2021 г.

Так, в ЕС производство капитальных товаров выросло на 6,1%, промежуточных товаров — на 1,4%, в то время как производство потребительских товаров длительного пользования и непродовольственных потребительских товаров упало на 1,1%, а энергоносителей — на 2,9%.

Среди государств-членов, по которым имеются данные, наибольший рост был зарегистрирован в Ирландии (+52,8%), Греции (+6,3%) и Дании (+5,3%). Наибольшее снижение наблюдалось в Португалии (-5,1%), Бельгии (-3,5%) и Хорватия (-2,6%). Данные приводятся в сравнении с октябрем 2020 года.

По сравнению с ноябрем 2019 года в ЕС производство энергии упало на 5,3%, потребительских товаров краткосрочного пользования на 2,6%. Производство промежуточных товаров выросло на 1,7%, потребительские товары длительного пользования на 1,4% и капитальных товаров на 0,4%.

Среди государств-членов, по которым имеются данные, наибольшее сокращение промышленного производства зарегистрировано в Болгарии (-5,0%), Франции (-4,9%) и Италии (-4,2%). Самый высокий рост наблюдался в Ирландии (+ 40,8%), Греции (+ 8,8%) и Польше (+ 2,9%).