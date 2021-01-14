Бишкек, , 15:48 — REGNUM В январе — ноябре 2020 года объем внешнеторгового оборота Киргизии составил $5,1 млрд (около 375 млрд рублей), что на $1,21 млрд (89 млрд рублей) или на 19,2% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

За 11 месяцев прошлого года экспорт киргизстанской продукции вырос лишь на 1,7%, в то время как импортные поступления уменьшились сразу на 27,3%.

С другими государствами-членами Евразийского экономического союза Киргизия наторговала на $2,1 млрд (154,4 млрд рублей). Товарооборот со странами ЕАЭС снизился на 14,1%.

При этом экспорт сократились на 13,5%, а импорт российских, белорусских, казахстанских и армянских товаров упал на 14,2%.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с другими участниками Евразийского альянса приходится на Россию — 64% и на Казахстан — 34%.