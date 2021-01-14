Киев, , 15:45 — REGNUM Финансовый сектор Украины проходит кризис с существенным запасом прочности, заявил глава нацбанка страны Кирилл Шевченко.

Его заявление приводит пресс-служба регулятора сегодня, 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, Шевченко подчеркнул, что ключевым условием для сохранения макростабильности на Украине остается продолжение сотрудничества с МВФ.

Глава НБУ перечислил основные «достижения» за 2020 год: инфляция попала в целевой диапазон; международные резервы вдостигли восьмилетнего максимума — 29,1 млрд долларов; падение ВВП оказалось ниже, чем ожидалось — вместо 6% на 4,7%. Он подчеркнул, что в целом Украина вошла в «коронакризис» в значительно лучшем состоянии, чем это было во время мирового финансового кризиса 2008 г. Но без СВФ стране придется тяжело.

«Сегодня переговоры с нашими партнерами продолжаются… Реализация программы stand-by с МВФ позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики», — резюмировал Шевченко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне власти Украины приняли решение о переходе на государственное регулирование цен на газ, что идет вразрез с договоренностями с МВФ. В меморандуме, подписанном украинскими властями, говорится, что Киев берет обязательство придерживаться исключительно рыночных цен на газ. В фонде «газовое» решение правительства Украины пока не прокомментировали.