Ташкент, , 15:40 — REGNUM Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогут Узбекистану при вступлении в Союз. Об этом заявил заместитель председатель правительства России Алексей Оверчук на Гайдаровском форуме.

«Мы надеемся увидеть Узбекистан членом союза, и все наши страны будут помогать ему в этом», — сказа вице-премьер. По его словам, экономическое сближение произойдет независимо от членства республики в ЕАЭС, так как Россия остается крупнейшим рынком сбыта узбекистанской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя в ЕАЭС. Среди основных преимуществ вступления республики в Союз считается улучшения условий для трудовых мигрантов.

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