Афины , , 16:21 — REGNUM В промышленном производстве Греции зафиксирован второй по величине процентный рост среди стран-членов ЕС в ноябре 2020 года. Об этом говорится в отчете Евростата, который вышел 13 января.

Статистическое агентство исполнительной власти ЕС сообщило, что промышленное производство в Греции выросло на 6,3% в ноябре по сравнению с октябрем 2020-го и на 8,8% по сравнению с ноябрем 2019 года.

На первом месте по промышленному росту — Ирландия: страна показала рост на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом благополучие жителей Греции вызывает большие вопросы: по данным декабрьского опроса Ассоциации бизнеса и розничных продаж Греции, 70% потребителей тратят более 80% своего доступного дохода ежемесячно, в то время как 9% тратят более 100% — то есть практически выходит в минус для покрытия своих потребностей.