Москва, , 15:36 — REGNUM Дисциплинированный рынок арендных отношений в РФ станет значительным подспорьем для региональных и федерального бюджетов, считает член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Об этом он заявил 14 января, комментируя инициативу ужесточить контроль за арендой жилья в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На сегодняшний день доминирующая часть сделок по аренде жилой недвижимости заключается в «серой» зоне, что не влечет за собой последствие уплаты налогов в региональные и федеральный бюджеты. Перспектива создания общероссийской платформы-агрегатора по обязательному учету арендных отношений позволит «обелить» этот рынок и предоставит возможность арендаторам самим выбрать для себя удобный налоговый режим, который обеспечит четкие и прозрачные правила аренды квартир, а арендодателю гарантирует безопасность владения и содержания своей собственности», — отметил Панов.

В то же время, по его словам, вывод рынка из «серой» зоны повлечет налоговое бремя для арендодателей, которое в конечном счете будет частично или полностью переложено на арендаторов, в связи с чем в обозримой перспективе, после реализации нововведения, следует ожидать некоторой коррекции арендных ставок.