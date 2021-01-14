Москва, , 15:26 — REGNUM Законопроект, направленный на сбор налогов на доходы от сдачи жилья в аренду ударит по квартиросъемщикам, следует, наоборот, освободить граждан от налога и развивать социальный найм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Аренда жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меры по усилению государственного контроля за наймом жилья спровоцируют рост арендных ставок, а это ударит по карманам тех, кто не имеет средств на собственное жилье и вынужден его арендовать. Да, государство получит доходы в бюджет, но одновременно увеличится и число работающих бедных», — заявил Миронов.

Он с сожалением констатировал, что в России упорно продолжают искать деньги в карманах граждан.

«Все это в итоге ударит по квартиросъемщикам: а это в основном студенты, начинающие специалисты, молодые семьи, индивидуальные предприниматели — большинству из них сейчас живется очень трудно», — рассуждает парламентарий.

По мнению Миронова, Минстрой мог бы здорово помочь этой категории населения, развивая систему социального найма.

«Тогда появится не только реальная альтернатива частному рынку, но и условия для снижения арендных ставок. А сегодня лучше вообще освободить граждан от налога на доходы от аренды, учитывая общую экономическую ситуацию в условиях пандемии», — полагает депутат Госдумы.

Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. В частности, планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья, пишут «Известия».

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