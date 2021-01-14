Мадрид, , 15:24 — REGNUM 14 января мэрия Мадрида приняло решение утвердить просьбу к центральному правительству Испании объявить столицу зоной бедствия в результате снежного шторма «Филомена». Об этом сообщило агентство EFE.

В своем предварительном отчете мэрия испанской столицы оценила ущерб от непогоды на сумму 1, 398 миллиардов евро. Во время пресс-конференции мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что расчет основан на как ущербе, нанесенном экономической деятельности города, так и материальном ущербе, нанесенном зданиям, инфраструктуре, частному имуществу граждан и муниципальной собственности.

По этой причине, отметил Альмейда, «и правовые требования, и фактические обстоятельства» позволяют объявить Мадрид зоной бедствия. На свое предложение Альмейда попросил правительство «отреагировать как можно скорее», чтобы «облегчить ситуацию».

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