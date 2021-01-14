Афины , , 20:41 — REGNUM В Греции 70% потребителей тратят более 80% своего доступного дохода ежемесячно, в то время как 9% тратят более 100% — то есть практически выходит в минус для покрытия своих потребностей, передает AMNA.

По данным Ассоциации бизнеса и розничных продаж Греции (HRBA), которые были получены в результате опроса (проводился в декабре 2020 года на выборке из 916 человек), потребительские настроения оставались негативными в течение последних шести месяцев при низких ожиданиях на следующий шестимесячный период.

Опрос показал, что по сравнению с данными за 2019 года расходы на покупку продуктов составляют около трети от общего объема расходов. Основной категорией покупок были продукты питания/напитки (49% по сравнению с 41%), за ними следовали рестораны (5,0% по сравнению с 12%) и билеты/отели (1,0% по сравнению с 5,0%).

44% потребителей планируют еще меньше тратить на потребительские товары в первой половине 2021 года, и только 10% рассчитывают тратить больше. Треть потребителей готовится меньше тратить на услуги (тратить больше намерены 18%), зато более высокие расходы ожидаются в фиксированных расходах, таких как счета и налоги.