Москва, , 15:14 — REGNUM Для российской экономики наступает переломный момент, когда кризис начинает отступать, а ситуация начинает улучшаться. Об этом 14 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Глава российского правительства записал видеообращение к участникам Гайдаровского форума, стартовавшего в Москве. Он дал оценку текущей ситуации в экономике, назвал задачи правительства и дал прогноз развития событий до конца года.

По мнению Мишустина, сейчас для России «наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться».

Он напомнил, что России стала государством, первым применившим вакцину от коронавирусной инфекции. Прививка должна создать полноценную защиту от COVID-19, а формирование коллективного иммунитета у жителей оставит в прошлом опасения, которые сдерживали экономическое развитие.

Это обстоятельство позволяет рассчитывать, что процесс восстановления экономики в нашей стране будет продвигаться быстрее, чем в других странах.

Мишустин рассказал, что российская экономика уже начала восстановление, а к концу года в правительстве рассчитывают на достижение устойчивого роста.

Кроме того, в своём обращении премьер-министр сообщил о планах запуска нового инвестиционного цикла в стране, что позволит создать новые рабочие места.