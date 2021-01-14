Москва, , 15:12 — REGNUM Доступность лекарств для льготной категории граждан в России по итогам 2020 года не пострадала. Об этом 14 января заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова на Гайдаровском форуме.

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«Доступность лекарств для льготной категории граждан — были опасения, что будут проблемы с поставками лекарственных препаратов, с заключением контрактов для пациентов льготной категории», — заявила Самойлова.

«Но что же мы видим? Закончился год. Один из главных критериев — это обеспеченность лекарственными препаратами — количество рецептов, которые находятся сегодня на отсроченном отпуске. Мы закончили год, по сути дела, с теми же самыми цифрами, которые были в году 2019. На отсроченном обеспечении находятся в целом по стране 0,02% от выписанных рецептов. То есть это говорит о том, что система льготного лекарственного обеспечения устояла», — указала она.