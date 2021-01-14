Москва, , 15:11 — REGNUM После заморозки цен на сахар и подсолнечное масло в магазинах начался дефицит. Такой исход был вполне ожидаемым, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Аседова.

«Это произошло поскольку ограничение роста цен на данные продукты питания, который складывается на рынке естественным путем, приводит к дефициту продукции. Соответственно, повысился спрос, а спрос превысил предложение.

Производителям становится невыгодно продавать товар по ценам ниже рациональных.

Ещё одним из негативных последствий принятых мер может стать ухудшение качества продукции.

Производители, не имея возможности увеличивать цены, начинают менять технологию производства, что обязательно отразится на продуктах питания», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что государственная заморозка цен на растительное масло и сахар привела к трудностям средних и мелких торговых сетей.

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