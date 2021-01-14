Москва, , 14:58 — REGNUM Излишний контроль за арендой жилья в России в настоящее время очень нежелателен. Доходы населения не растут как минимум шесть лет, многие граждане в малом и среднем бизнесе остались без работы, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В трудные времена, как в 90-годы XX столетия государство особо не залезало в карман граждан, собирая дополнительные налоги в казну.

Пополнение бюджета страны — сегодня по-прежнему прямая обязанность бизнесе, особенно с государственным участием.

Экспортеры, в частности, металлурги и компании ТЭК сегодня стали бенефициарами ослабления рубля на фоне рост цен на энергоресурсы и другие активы.

Можно предположить, что инициативу в этом году могут и не поддержать. Все-таки, ее претворение в жизни повысит цены на аренду жилья и офисные помещения на 15−20%.

Возвращаться в деловую жизнь на фоне оживления активности на рынках будет гораздо сложнее. Сейчас совсем не время вытягивать с граждан лишнюю копейку.

Ведь «серый» рынок никто не отменял, он может вырасти в несколько раз в случае реализации инициативы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется усилить контроль за арендой жилья. Минстрой разрабатывает законопроект, который планируется внести в Госдуму до конца 2021 года.

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