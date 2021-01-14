Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM Парк карьерной техники АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) пополнился тремя современными единицами.

Так, в распоряжение горняков поступили два карьерных самосвала БелАЗ (Республика Беларусь) грузоподъемностью 136 тонн каждый. Покупка техники стала возможной благодаря действию на «Святогоре» программы замены и модернизации изношенного оборудования. «Новички» придут на смену своим японским «собратьям» — карьерным самосвалам Komatsu, которые находились в эксплуатации с 2004 года.

Самосвалы будут задействованы на транспортировке скального грунта. В эксплуатацию эти «силачи» будут введены после постановки на учет в Ростехнадзоре.

Новые машины будут оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволит контролировать не только расход дизельного топлива, но и соблюдение скоростного режима. В настоящее время автомобили проходят обязательную процедуру пуско-наладочных работ — футеровку кузова металлическими пластинами.

БелАЗы стали не единственным приобретением. Своего часа ожидает ещё одна новинка — экскаватор Komatsu РС 2000 (Япония) с обратной лопатой и объемом ковша 11 кубометров. «Японец» тоже придет на смену своему предшественнику.

Затраты АО «Святогор» на приобретение карьерной техники превысили 400 млн рублей.