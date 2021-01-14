Москва, , 14:45 — REGNUM Кардинальные изменения в отношениях России и США в ближайшее время маловероятны, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Во-первых, антироссийская и антипутинская риторика активно использовалась демократами в предвыборной кампании, и начав как-то смягчать свою позицию к России они сейчас подставятся под критику республиканцев.

Во-вторых, команда Джо Байдена в значительной части интегрирует людей из команды Барака Обамы, а все помнят, что именно при той команде были запущены санкции и началось сокращение численности российских дипломатов в США и ЕЭС.

В-третьих, отменить санкции, как показывает опыт той же поправки Джексона-Веника куда сложнее, чем их ввести. Особенно в ситуации, когда поводы для этих санкций надуманны, в чем не хочется сознаваться.

Из Крыма Россия не уйдет, мир на Донбассе так и не будет достигнут, тем более Россия не будет соглашаться взять на себя вину за сбитый Боинг или многочисленные отравления.

Однако для российского рынка акций и экономики в целом, вероятно, правление Байдена будет более благоприятным.

Если новые американские власти прекратят торговые войны с Европой и Китаем, это уже само по себе вызовет экономическое оживление в мире, а значит, российский экспорт тоже возрастет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Bank of America считают, что при вступления в должность президента Америки Джо Байдена для России в отношениях с США появятся плюсы.

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