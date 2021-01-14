Бишкек, , 14:43 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Артем Новиков в ходе правительственного совещания призвал чиновников изменять подход в работе по развитию туристического потенциала республики.

По словам высокопоставленного чиновника, пандемия коронавируса крайне негативно отразилась на экономике страны и нанесла ей большой урон, в том числе туристическому сектору.

При этом и. о. главы правительства отметил, что многие туристические объекты брали на свое развитие кредиты, которые теперь не могут выплатить из-за приостановки экономической деятельности.

Также Новиков утверждает, что все государственные туристические объекты являются убыточными.

«Нужно активно привлекать частный сектор и развивать государственно-частное партнерство, а также поменять подход к работе, разработав, помимо прочего, соответствующие механизмы и проекты решений», — резюмировал он.