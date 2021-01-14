Сеул, , 14:47 — REGNUM В 2020 году общий объём инвестиций в стартапы Южной Кореи составил 6,56 трлн вон (~$5,9 млрд), что на 54,8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Chosun Bizсо ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Известно, что в 2019 году данный показатель составил 2,3 трлн вон (~$2,1 млрд), а в 2018 году — 4,8 трлн вон (~$4,4 млрд). За год в частные венчурные фонды инвестировали 4,3 трлн вон (~$3,9 млрд), а в государственные — 2,2 трлн вон (~$2,04 млрд).

По состоянию на конец 2020 года в стране работали 206 венчурных фондов, что на 21,1% больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что на десять крупнейших венчурных фондов приходится 33,6% от общего объёма инвестиций.

Как отметили в министерстве, рост объёмов инвестиций в стартапы соответствует стремлению правительства создать новые двигатели роста и поддержать мелкие предприятия в качестве поставщиков запчастей, материалов и оборудования для высокотехнологичных отраслей.