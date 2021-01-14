Москва, , 14:47 — REGNUM До 6% от общего числа российских работников продолжают трудиться удалённо, это почти 3,7 млн человек. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил 14 января во время выступления на Гайдаровском форуме.

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Он отметил, что доля работников, которые трудятся в таком формате, постепенно снижается из-за отмены связанных с распространением коронавируса ограничений. Сейчас их около 3,7 млн человек — это 6%, тогда как в пиковый период в мае-июне 2020 года показатель доходил до 11%.

После снятия всех ограничений на «удалёнке» должно остаться 2,7−2,8 млн человек, что составляет примерно 5% от общего числа занятых. Но в период до пандемии таких работников было существенно меньше.

«Так что тенденция по вовлечению большего числа работников в удаленный формат занятости сохранится в будущем», — отметил Котяков.

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