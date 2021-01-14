Москва, , 14:39 — REGNUM Если в 2021 году повышение налогов в РФ маловероятно, то в 2022 году рост налоговой нагрузки вполне возможен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Уверен, что в ближайший год повышения налогов не будет. Это год выборов депутатов Госдумы, и повышать налоги, рискуя и без того падающей электоральной поддержкой, нерационально, — сказал Ковригин. — В 2022 году повышение налоговой нагрузки возможно, но если это и будет, то коснётся больше косвенных налогов. Их легче и проще собирать, и их повышение напрямую меньше обременяет граждан, нежели, например, повышение НДФЛ. В части прямых налогов возможно движение от плоской шкалы к прогрессивной. Эта тенденция уже была видна в 2020 году. Повышение налогов на высокодоходные категории граждан не влечёт за собой серьезных электоральных издержек для власти».

Как подчеркнул Ковригин, сможет ли бюджет России обойтись без повышения налогов, будет очень сильно зависеть от цен на нефть и иные энергоносители, а также от объемов непредвиденных (форс-мажорных) расходов.

«При текущих ценах повышение налогов не является неизбежным, — пояснил экономист. — Повышение налогов для экономики всегда влечёт за собой увеличение издержек производителя и, как следствие, повышение цен. Усиление налогового бремени влечёт за собой также снижение деловой активности. Надо ли это сейчас в условиях пандемии?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что финансовые власти РФ могут в очередной раз попытаться решить все проблемы страны механическим повышением налогового бремени.

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