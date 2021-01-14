Москва, , 14:37 — REGNUM Цифровой рубль должен привести к отмиранию банков в классическом понимании и основной доли функций Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя Центрального банка России Алексея Заботкина о том, что введение цифрового рубля должно удешевить платежные сервисы и увеличить конкуренцию в системе платежей.

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«Цифровой рубль способен устроить «китайскую ничью» на финансовом рынке, то есть с доски могут быть сметены столпы финансового рынка — банки, страховые компании и иные традиционные финансовые посредники. Стоимость транзакций может сократиться в разы, а рост эффективности финансовых операций приведет к круглосуточной и моментальной их доступности для физических и юридических лиц, — сказал Ордов. — Цифровой рубль должен привести к отмиранию банков в нашем классическом понимании и основной доли функций нашего мегарегулятора в лице ЦБ РФ. Но уж слишком долго ЦБ подминал под себя все новые и новые функции и полномочия, чтобы можно было поверить, что эти же люди сейчас согласятся на полноценный цифровой рубль».

Как подчеркнул Ордов, идею цифрового рубля очень легко скомпрометировать неловкой реализацией этой технологии.

«Именно технологией, так как принципиальное отличие цифрового рубля от электронного будет заключаться в технологичности решения и замены централизованного контроля и регулирования на децентрализованные механизмы, — пояснил Ордов. — Примеров успешного решения задач по децентрализации в государственном масштабе у нас, наверное, нет, и опыта тоже. Цифровой рубль имеет взрывной потенциал стимулирования роста российской экономики, но он требует смены теоретической концепции системы денежного обращения, а к этому ЦБ РФ явно не готов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Заботкина, цифровой рубль позволит реализовать функционал, который невозможен при использовании наличной и безналичной формы денег.