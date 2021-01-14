Москва, , 14:30 — REGNUM По итогам 2020 года на российском авторынке было реализовано на 9,1% меньше новых автомобилей, чем в 2019 году. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за год российские дилеры продали 1 598 825 автомобилей. В последний месяц года продажи в стране снизились на 2,1% в годовом сравнении. Так, в декабре было продано 166 666 новых легковых машин.

Самыми продаваемыми автомобилями 2020 года стали машины марки Lada. За прошлый год АвтоВАЗ реализовал 343 112 автомобилей — на 5% меньше, чем в 2019 году. Таким образом, доля компании на российском авторынке достигла 21,5%.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ на 6% увеличил корпоративные продажи в 2020 году. Всего юридическим лицам было продано 91 127 машин марки Lada.

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