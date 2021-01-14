Москва, , 14:22 — REGNUM Тема обязанности граждан по уплате налогов с доходов от сдачи в аренду собственных квартир затронула рынок еще несколько лет назад. В тот момент частные арендаторы вздрогнули и заволновались, но практически ничего в системе так и не произошло, кроме добавления знания об еще одной обязанности платить государству, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Для многих сдача в аренду квартиры чуть ли единственный источник какого-либо дохода, для кого-то прибавка к пенсии, позволяющая более-менее выжить, для кого-то неплохой бизнес.

В настоящее время мало кто из собственников жилья заявляет об этом доходе, подавая ежегодную декларацию и совершая отчисления в ФНС. Примерно 90% всего рынка аренды жилья не учтено государством и не получает с этого налогов.

По закону граждане, сдающие свои квартиры в аренду, должны были бы отчислять 13% от арендной ставки, являющейся по сути их доходом.

Для того, чтобы не потерять в доходах, стоимость аренды следовало бы увеличить на эту цифру, уменьшив тем самым количество потенциальных арендаторов, готовых и имеющих возможность переплачивать просто за налоги.

В системе налогообложения сейчас не учтено, какие расходы были совершены собственником жилья для получения дохода от аренды, сколько средств было затрачено на приобретение квартиры, ее ремонт, оборудование, обустройство, возможные проценты банку по ипотеке, другие кредиты и налоги, связанные с квартирой, расходы на поиск арендатора, размещение и оплату рекламы, услуги риелтора и прочие.

Все эти данные следовало бы отнести к расходам, и потом уже считать доход от аренды и платить с него налоги. Например, в Москве доходность от аренды в среднем 4% годовых, но без учета окупаемости самого объекта, что может составлять несколько десятков лет.

По заявленным Минстроем РФ сведениям, законопроект о создании цифровой системы, позволяющей вести учет арендодателей и арендаторов, автоматически подключенной к службам Росреестра и ФНС, будет готов к концу 2021 года.

Но в настоящее время на практике даже в Росреестре встречается масса ошибок и несовершенств. До сих пор фактически не состоялся полный нормальный переход на цифровую базу учета сведений об объектах недвижимости.

Граждане даже в московском регионе сталкиваются с тем, что, будучи собственниками квартир со свидетельствами о праве собственности на руках они не могут зарегистрировать сделку только потому, что когда-то при переносе организациями данных с бумажных носителей на цифровую платформу сведения об объектах, их адресах и так далее просто затерялись или остались подвешенными в старые, нефункционирующие базы.

Для восстановления и легализации документов на свой же объект собственнику нужно пройти зачастую несколько кругов ада, начиная с БТИ и МФЦ и заканчивая снова МФЦ.

Сотрудники на местах сами не всегда понимают, что же им делать, как решать задачи, не имея четких и понятных регламентов. В некоторых регионах чуть дальше от Москвы ситуация может выглядеть совсем плачевно, ни о какой цифровизиции и систематизации даже говорить не приходится.

Для создания и запуска нормально работающей системы, позволяющей платить гражданам налоги со своего дохода от аренды, а главное быть заинтересованными в этом, иметь разумную мотивацию, аргументацию и реальную поддержку от государства, потребуется, скорее всего, не один год», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ предложил ужесточить контроль за арендой жилья, что позволит легализовать рынок найма жилья. Сейчас он на 80−90% находится в тени.

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