Москва, , 14:20 — REGNUM Законопроект об обращении цифрового рубля Госдума начнет обсуждать не раньше второй половины 2021 года, заявил глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в рамках Гайдаровского форума.

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"Допускаю, что уже следующая Дума (после выборов в сентябре) во второй половине текущего года приступит к законодательному оформлению выпуска и использования обращения цифрового рубля», — сказал Аксаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2020 года ЦБ заявил о готовности к запуску экспериментального проекта по использованию цифровой национальной валюты для ограниченного круга лиц. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре 2019 года не исключила выплату пенсий в цифровых рублях.

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