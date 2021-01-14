Загреб, , 14:15 — REGNUM В ноябре 2020 года Хорватия вошла в тройку стран ЕС с наибольшим спадом промышленного производства за месяц, в то время как в ЕС и еврозоне рост производства немного ускорился, сообщается в отчете Европейского статистического управления.

В Европейском союзе в ноябре 2020 года промышленное производство с поправкой на сезонные колебания выросло на 2,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, когда, согласно пересмотренным данным Евростата, оно выросло на 2 процента.

Статистики отмечают, что среди стран ЕС, данные которых были в распоряжении Евростата, самый высокий рост производства в ноябре был зафиксирован в Ирландии — на 52,8 процента, что является предварительными данными и может быть связано с сезонной корректировкой. За ними следуют Греция и Дания с ежемесячным ростом на 6,3 и 5,3 процента соответственно.

Больше всего упало производство в Португалии — на 5,1 процента по сравнению с октябрем. За ней следует Бельгия с падением производства на 3,5 процента. В группе стран с наиболее выраженным спадом производства в ноябре в месячном исчислении Евростат выделил Хорватию, чья экономика, согласно данным с поправкой на сезонные колебания, снизилась на 2,6 процента по сравнению с октябрем, когда она выросла на 1,7 процента.