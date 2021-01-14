Москва, , 14:14 — REGNUM В России планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья. Все данные будут передаваться в налоговые органы. Это делается для того, чтобы найм жилых помещений вывести из тени, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса доходы, получаемые собственником жилых помещений по договорам найма жилых помещений, являются объектом налогообложения по НДФЛ по ставке 13%.

В настоящее время строгий учёт найма жилого помещения отсутствует. Налоги платят единицы, только законопослушные граждане.

Однако до сих пор неясно, как наймодатель не сможет скрыть, получаемый доход.

Возможно нововведения упростят жизнь, только для тех, кто и в настоящее время уплачивает налоги.

На мой взгляд, всё равно никого невозможно заставить подавать информацию о себе и о своей недвижимости в специальную информационную систему учета договоров найма.

Возможно понадобиться помощь Росреестра для выявления собственников нескольких квартир или данные миграционного учета о временно зарегистрированных иностранных граждан. Либо будут введены определённые санкции за не предоставление подобной информации.

Также, могу предположить, что арендная плата увеличится минимум на 13%, подлежащих уплате в бюджет страны.

Все положения должны быть подробно изложены в законопроекте и к чему это приведёт покажет время, поскольку о подробностях ничего не говориться», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о создании условий для формирования рынка частного наёмного жилья намерен до конца 2021 года внести Госдуму Минстрой России.

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