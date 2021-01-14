Киев, , 14:13 — REGNUM Среди бакалейных товаров на Украине больше всего за последний год подорожали сахар, гречка и растительное масло.

Соответствующие данные обнародовала государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 января.

Согласно источнику, с декабря 2019 года по декабрь 2020 года сахар подорожал на 46,2%, гречка на 34,8% и растительное масло — на 22,2%.

Ведомство также отмечает, что цена хлеба пшеничного измукивысшего сорта в декабре 2020 года в среднем по стране составила 26,73 грн за 1 кг, что на 11,8% больше, чем годом ранее. Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за год подорожали на 10,2%.

В правительстве эту информацию пока что не прокомментировали. Особенно интересна ситуация с растительным маслом, поскольку Украина является одним из главных мировых экспортеров этого продукта.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной статистике, потребительские цены на Украине за 2020 год в целом выросли на 5,0%.

2021 год в стране начался с масштабных акций протеста из-за очередного повышения тарифов на газ, другие энергоносители и услуги ЖКХ в целом.