, 14:12 — REGNUM Отключение России от SWIFT приведет скорее не к потере авторитета этой системы, а к тому, что РФ придется перейти к операциям с цифровыми национальными валютами (CBDC), либо криптовалютами, где SWIFT вовсе не нужен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал заявление председателя комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») о том, что отключение РФ от SWIFT ударит по авторитету этой системы.

«Отключение России от SWIFT приведет скорее не к потере авторитета этой системы, а к тому, что Россия будет вынуждена перейти к операциям с цифровыми национальными валютами (CBDC), либо криптовалютами, где SWIFT вовсе не нужен. В связи с этим отключение нас от SWIFT, понимая высокий потенциал цифровых технологий в области финтеха в России и в мире, может существенно ускорить появление цифрового рубля и окончательного развала эпохи доллара, — сказал Ордов. — Заинтересованы ли американцы в таком повороте? Не думаю. Гораздо интересней вопрос, заинтересованы ли мы в отказе от SWIFT и переходе к передовым финансовым технологиям. Глядя на действия ЦБ РФ, уверенности в этом нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксаков, выступая на Гайдаровском форуме, сказал, что вероятность отключения России от системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT мала.