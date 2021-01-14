Москва, , 18:40 — REGNUM Торговая сеть «Пятёрочка» сообщила о появлении нового слогана «Ждём в гости каждый день» и старте рекламной кампании по изменению позиционирования бренда. Ключевыми ценностями и обещаниями новой концепции, которая является базой нового позиционирования, являются свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о сообществе, говорится в сообщении компании.

Сеть «Пятерочка» представила новый слоган и концепцию магазинов X5 Retail Group

«Новый слоган «Ждём в гости каждый день» отражает наш фокус на выполнении всех сервисных обещаний. На наш взгляд, магазин для ежедневных покупок должен быть именно таким, где гости чувствуют внимание и заботу, где их всегда ждут, чтобы каждый поход за продуктами в «Пятёрочку» становился приятным и поднимал настроение», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Акцент на том, что каждый покупатель — желанный и долгожданный гость, для которого приберегли всё самое лучшее, нашёл отражение в новом слогане. В подтверждение этому в торговой сети подчёркивают, что в обновленных магазинах увеличивается ассортимент свежей продукции, овощей, фруктов, охлаждённого мяса и рыбы, расширяется выбор горячей выпечки, предлагают свежесваренный кофе и свежевыжатый сок. В торговых залах удобнее и проще найти то, что нужно, уверяют авторы проекта. В компании добавляют, что «в магазинах ко всем покупателям — от пожилых людей и рачительных хозяек до молодёжи и деловых людей, которые ценят практичность, время и комфорт — относятся, как к гостям, ждут их снова и снова».

К настоящему времени уже более 2000 магазинов «Пятерочка» по всей стране перешли на новую концепцию, и в 2021 году процесс будет продолжен. Всего на конец 3 квартала 2020 года в стране работали 16 385 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах.

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