Москва, , 13:57 — REGNUM Конечно, в первую очередь, такой законопроект о создании условий для аренды жилья в России направлен не на создание благоприятных условий для субъектов арендных отношений, а на максимальный контроль со стороны государства, в следствие чего, обеспечивается максимальная собираемость налогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Институт земельного права» Федор Левов.

«При этом это уже не первая попытка вывести рынок аренды жилья из «тени. Сейчас очень модно всё переводить на цифровые платформы.

Боятся этого не стоит. Это простая оптимизация процесса собирания налогов, и на легализацию рынка аренды жилья влияния, по сути, не окажет.

Сегодня, как правило, между сторонами сделки по аренде жилья заключаются договора, и, соответственно, стороны и так «связаны» условием такого договора и защищены законом. А вот налоги уплачиваются не всеми и не всегда. Но это уже личное дело каждого — платить или не платить.

В настоящее время основной вид деятельности участковых, если конечно уместно такое сравнение, это выявление на своей территории квартир, нелегально сдаваемых в аренду. Но, как показывает практика, справляются они с такой задачей не очень хорошо.

Участковые выявляют незаконно сдаваемые в аренду квартиры, налоговые органы привлекают собственников к ответственности и взимают налоги. Стоить заметить, что за неуплату налогов предусмотрена административная ответственность, и чем сумма неуплаченного налога больше, тем и сумма штрафа будет больше.

Пока законопроект не внесен на рассмотрение, трудно говорить что-либо конкретное, но и исключать радикальное ужесточение мер контроля со стороны государства, тоже нельзя.

Было бы уместным добавить, что принципы «прозрачности» должны быть применимы не только к процессу собираемости налогов, но и к процессам расходования бюджетных средств, вот тогда и с собираемостью будет меньше проблем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство строительства РФ намерено до конца 2021 года внести в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наёмного жилья в стране.

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