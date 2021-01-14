Москва, , 13:51 — REGNUM Если коронабесие начнет сходить на нет, то это, безусловно, окажет благотворное влияние на российскую экономику, так как люди будут меньше паниковать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что экономика РФ будет восстанавливаться быстрее, чем экономики других стран, так как Россия первой разработала вакцину от коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

«В официальной логике государств вакцина и панацея — это почти синонимы, — сказал Делягин. — И Мишустин следует официальной логике государства. Но нужно учитывать, что сегодня мы имеем не столько распространение коронавируса, сколько эпидемию ПЦР-тестов. Поэтому сейчас людей успокаивают сообщения о том, что появилась вакцина. Кроме того, когда человек узнает, что есть вакцина, то он понимает, что коронавирус не так страшен, а стало быть, можно с меньшим рвением исполнять откровенно безумные и откровенно контрпродуктивные указания власти», — сказал Делягин.

Кроме появления вакцины, по мнению Делягина, очень мощное оздоровляющее воздействие на экономику окажет проведение парламентских выборов 2021 года.

«Потому что единственная надежда «Единой России» — предстать перед обществом в облике победителей коронавируса, — сказал Делягин. — И тогда, может быть, общество согласится с тем, что «Единая Россия» взаправду набрала 50% плюс 1 голос, включая самовыдвиженцев. А для этого надо, чтобы коронабесие сошло на нет. Люди будут меньше умирать и паниковать, а это будет наносить меньший ущерб экономике. И поэтому ослабление коронабесия окажет на экономику более мощный позитивный эффект, чем создание вакцины и ее распространение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мишустина, сказанным им в ходе Гайдаровского форума, экономика России будет восстанавливаться от коронавирусного кризиса быстрее, чем другие страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин рассчитывает на быстрое восстановление экономики России

Читайте развитие сюжета: Оптимизм Михаила Мишустина рискует разбиться о реальность – экономист