Москва, , 13:48 — REGNUM Странам ЕАЭС необходимо заняться исследованием собственных перспектив на различных высокотехнологичных рынках. Об этом 14 января заявил председатель коллегии Евразийского экономической комиссии Михаил Мясникович на Гайдаровском форуме.

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«Нам надо на уровне комиссий, на уровне правительств серьёзно подумать, на какими проектами надо было бы объединить эти усилия для того, чтобы взаимодополнять друг друга и выпускать высококонкурентную продукцию», — заявил Мясникович.

«Продукции, во-первых, маловато. Во-вторых, не всегда она должного уровня и должного качества», — указал он.

По его мнению, такую конкурентоспособную продукцию страны ЕАЭС создавать способны.

«Безусловно, должна быть мощнейшая экспертиза, прежде чем вкладывать средства и тратить время на создание вот этих совместных компаний… Если мы не видим реально, что это будет конкурентосспособная продукция, то за это, собственно, и браться нечего. Потому что мы можем потерять время и средства и не получить ожидаемого эффекта», — отметил Мясникович.