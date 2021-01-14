Ульяновск, , 13:46 — REGNUM В Ульяновской области власти займутся проверкой цен на услуги такси, которые изменились с наступлением сильных морозов и обильных снегопадов. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели — все новости»

Отмечается, на совещании была обсуждена дорожная обстановка и введение ограничения движения на ряде участков. Отдельно рассмотрен вопрос о стоимости такси в период неблагоприятных метеорологических условий.

«Ответственным ведомствам поручено проверить обоснованность действий агрегаторов такси в части повышения цен на поездку», — говорится в сообщении.

Напомним, Ульяновскую области накрыли сильные снегопады и метели, в связи с чем на ряде участков дорог для рейсовых автобусов и грузовых машин действует временное ограничение движения. Власти поясняют, что это решение принято из-за отсутствия «нормальной видимости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС Ульяновской области перешло в режим повышенной готовности из-за аномальных морозов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области из-за снегопадов ограничили движение транспорта