Москва, 14 января 2021, 13:44 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что создаваемый правительством инструмент «социального казначейства» для адресной оперативной помощи нуждающимся поможет снизить уровень бедности в стране.
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«Сейчас правительство создаёт инструмент, который называют социальным казначейством», — сказал Мишустин в своём видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
По его словам, это общенациональная информационная платформа для помощи именно тем, кто в ней нуждается, необходимый инструмент для достижения важнейшей национальной цели — снижения уровня бедности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин в своём видеообращении заявил, что в России планируется запустить новый инвестиционный цикл, который позволит увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой.
Он также напомнил, что в стране уже заработал механизм заключения инвестиционных соглашений в рамках закона о защите и поощрении капиталовложений. Для реализации проектов будет создано 20 тыс. новых рабочих мест.
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