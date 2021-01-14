Москва, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что создаваемый правительством инструмент «социального казначейства» для адресной оперативной помощи нуждающимся поможет снизить уровень бедности в стране.

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«Сейчас правительство создаёт инструмент, который называют социальным казначейством», — сказал Мишустин в своём видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

По его словам, это общенациональная информационная платформа для помощи именно тем, кто в ней нуждается, необходимый инструмент для достижения важнейшей национальной цели — снижения уровня бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин в своём видеообращении заявил, что в России планируется запустить новый инвестиционный цикл, который позволит увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой.

Он также напомнил, что в стране уже заработал механизм заключения инвестиционных соглашений в рамках закона о защите и поощрении капиталовложений. Для реализации проектов будет создано 20 тыс. новых рабочих мест.

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