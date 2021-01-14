Москва, , 13:40 — REGNUM Реализация стратегических направлений интеграции в рамках ЕАЭС позволит увеличить импортозамещение на 10−12% до 2025 года. Об этом 14 января заявил ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Синельников-Мурылев на Гайдаровском форуме.

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«Если будут реализованы основные стратегические направления интеграции до 2025 года, мы реально сможем как минимум на 10−12% увеличить импортозамещение и на 22−25% увеличить экспорт стран, несырьевой экспорт в третьи страны из стран Евразийского экономического союза», — заявил Синельников-Мурылев.

«То есть потенциал есть. Мы видим эти проблемы, над ними работаем и в этом плане хотелось бы особо подчеркнуть, что вот эта расшивка узких мест заложена в стратегических направлениях развития интеграции нашего союза до 2025 года, которая одобрена президентами, главами государств Евразийского экономического союза 11 декабря 2020 года», — указал он.

В настоящее время комиссия работает над планом реализации этих стратегических направлений.