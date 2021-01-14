Ставрополь, , 13:39 — REGNUM Власти Ставрополья планируют открыть железнодорожное сообщение между городами Кавминвод и аэропортом «Минеральные Воды». Этот проект может быть реализован в течение ближайших трех лет. Об этих намерениях сообщил 13 января губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе своей традиционной ежегодной пресс-конференции.

По его словам, строительство железнодорожной ветки обойдется в пределах 2 млрд рублей. Работы будет вести РЖД.

«Вроде бы договорились мы с РЖД. Мы сами спроектируем подъезд непосредственно в аэропорт, РЖД за ориентировочно 1,5−2 млрд рублей нам достроят аэроэкспресс прямо в аэропорт города Минеральные Воды», — приводит слова Владимирова «Интерфакс».

Работы над проектированием аэроэкспресса начнутся в 2022 году, а завершение реализации проекта намечено на 2024 год.

Стоит отметить, что запуск аэроэкспресса в аэропорт «Минеральные Воды» — очень актуальный проект. Он решит вопрос многих жителей региона и отдыхающих, в настоящее время вынужденных добираться в свои населенные пункты из воздушной гавани на такси и автобусах, испытывая при этом значительные неудобства и материальные издержки.