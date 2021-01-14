Москва, , 13:30 — REGNUM Доля ЕАЭС в мировом ВВП составляет в настоящее время 3,7%. Об этом 14 января заявил ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Синельников-Мурылев на Гайдаровском форуме.

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«Надо учитывать, что доля союза в мировом ВВП сейчас — это 3,7%. Причём доля эта не растёт, а падает в последние годы. В 2013 году она была 4,2%», — заявил Синельников-Мурылев.

«Союз развивается несколько медленнее, чем мир», — указал он.