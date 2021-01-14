Москва, , 13:32 — REGNUM В России пока нет возможности снизить налоговую нагрузку на бизнес и население. Об этом 14 января сообщил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Федеральная налоговая служба Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Надо говорить, есть ли у государства потенциал для снижения налоговой нагрузки. Потенциала для серьезного снижения налоговой нагрузки такого потенциала у государства сейчас просто нет», — сказал Сазанов.

По его словам, налоги нельзя снизить на год или два. Фискальные льготы необходимо вводить на продолжительный период.

«Это должно быть долгосрочное решение. Но такого долгосрочного потенциала для государства нет. И мы должны понимать, что у нас под эти стимулирующие меры есть долгосрочный источник. Такого источника сейчас нет», — заявил Сазанов.

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