Тольятти, Самарская область, , 13:37 — REGNUM По итогам 2020 года дилеры АвтоВАЗа продали корпоративным клиентам 91 127 машин марки Lada, что на 6% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

В модельном ряду Lada больше всего в прошлом году пользовалась спросом модель Granta. Её купили 126 112 российских автолюбителей. При этом доля продаж этих машин на авторынке России составила 7,9%.

На втором месте модельного рейтинга марки разместилась модель Vesta. Это авто приобрёл 107 281 покупатель, а доля продаж этого авто на российском автомобильном рынке составила 6,7%. Также в список самых продаваемых в прошлом году моделей попал Largus — 48 906 единиц.

«В 2021 году Lada планирует удерживать лидирующие позиции в России, развивать продажи на экспортных рынках, расширять продуктовый портфель новыми моделями — LADA Niva Travel и LADA Largus, а также выделяющимися лимитированными сериям», — заявил вице-президент по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне.

Напомним, в прошлом году АвтоВАЗ вывез за рубеж 41 тыс. новых машин Lada — на 19% меньше, чем в 2019 году.

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