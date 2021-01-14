Подгорица, , 13:22 — REGNUM Правительство Черногории инициировало процедуры для начала переговоров по изменению сроков выплат по кредитам китайскому Exim Bank (кредит на строительство участка трассы Бар-Боляре) и кредитов на покупку судов для Барского и Черногорского пароходства, пишет издание Vijesti.

Газета пишет, что взнос в счет погашения кредита за участок автодороги в размере около 33,5 миллиона долларов поступит в июле.

Рассрочка по ссуде для судов погашается в течение нескольких лет, в основном из государственного бюджета, что Агентство по защите конкуренции охарактеризовало как незаконную государственную помощь.

Следующий полугодовой платеж по кредиту на суда в размере около пяти миллионов долларов должен быть погашен 20 января, то есть через семь дней. Две судоходные компании уже заявили, что у них нет денег для выплаты этих взносов, поэтому правительство находится в непростой ситуации, если оно помогает им, как это делало бывшее правительство, оно нарушит закон и обязательства перед Европейским союзом.

На переговорах о ссуде для автодороги правительство постарается отложить выплату основной суммы долга на несколько лет. Хотя строительство этого шоссе должно было быть завершено в мае 2019 года, после нескольких задержек со стороны подрядчика недавно было объявлено, что окончания работ можно ожидать только осенью 2021 года.

Из-за этих задержек, ответственность за которые еще никто не взял, государство потеряло двухлетний сбор платы за проезд.

Параллельно с этими переговорами правительство рассматривает возможность страхования валютного риска по этому кредиту на сумму 944 миллиона долларов США, взятому в октябре 2014 года.