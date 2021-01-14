Москва, , 13:18 — REGNUM В настоящее время движение товаров в рамках ЕАЭС либерализовано на 60−70%. Об этом 14 января заявил ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Синельников-Мурылев на Гайдаровском форуме.

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«Наша академия оценивала степень достижения этой цели. Движение товаров либерализовано примерно на 60−70%. Причём процесс этот либерализации был неоднозначный», — заявил Синельников-Мурылев.

«В начале, когда мы формировали единое таможенное пространство, порядка 90−95% номенклатуры вошло в свободное движение. Однако в связи с вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию, примерно 25% номенклатуры попало в так называемое изъятие», — подчеркнул он.

Это было связано с обязательствами Казахстана перед ВТО, отметил он.

Кроме изъятий из единого таможенного тарифа, есть проблемы и с классификацией товаров — к разным товарам могут применяться разные ставки.«Существует также и большое количество нетарифных барьеров, которые также препятствуют движению товаров. Это техрегулирование и прочее», — указал Синельников-Мурылев.

«Не урегулирован, не до конца урегулированы вопросы об обороте алкоголя, драгметаллов и камней, опасных отходов», — добавил он.

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